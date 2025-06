in scandinavia nel nome di saarinen

l’opportunità di immergersi nella storia e nella passione che uniscono Italia e Scandinavia nel mondo delle due ruote. Questo gemellaggio ha rafforzato i legami tra le due comunità motoristiche, celebrando il mito di Saarinen e il valore dello spirito sportivo condiviso. Un evento che rimarrà nel cuore di tutti, ricordando come la passione per le moto possa unire culture diverse e creare ricordi indelebili.

Il Moto Club Pesaro Tonino Benelli grande protagonista di un "gemellaggio" con il Benelli Club Scandinavia. Nei giorni scorsi, circa una ventina di soci del sodalizio pesarese, sono infatti volati in Finlandia per partecipare al meeting in programma quest’anno e per omaggiare un grande pilota finlandese rimasto nel cuore di tutti gli appassionati: Jarno Saarinen. Per l’occasione, hanno raggiunto la città natale del campione, Turku, e hanno avuto la possibilità di rendere omaggio alla tomba di Jarno Saarinen e alla statua realizzata proprio in suo ricordo, eretta nel cuore della città finlandese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it