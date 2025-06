In Roncola torna la TaragnaFest | due weekend di gusto natura e dj set

In Roncola torna la TaragnaFest, l’evento imperdibile che unisce gusto, natura e musica in due emozionanti fine settimana. Sulle colline di Bergamo, tra sapori autentici e atmosfere coinvolgenti, si potranno riscoprire le delizie della cucina bergamasca e vivere momenti di relax immersi nella natura. La location sempre accogliente del campo sportivo di Roncola San Bernardo sarà il palcoscenico perfetto per gustare, ascoltare e divertirsi. Un’occasione da non perdere per tutta la famiglia!

Bergamo. Due weekend per riscoprire i sapori della cucina bergamasca e godersi la montagna. Torna anche quest’anno la TaragnaFest Roncola, l’appuntamento a ingresso libero più atteso dell’estate in Valle Imagna e che si sdoppia su due fine settimana: sabato 28 e domenica 29 giugno, e sabato 5 e domenica 6 luglio, sempre al campo sportivo di Roncola San Bernardo, in via Canale. La location è quella di sempre: verde, fresca, accogliente, perfetta per una cena o un pranzo all’aperto con amici e famiglia. Taragna, la regina della tavola La protagonista, inutile dirlo, è lei: la polenta taragna, servita fumante con brasato, funghi, salamelle. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - In Roncola torna la TaragnaFest: due weekend di gusto, natura e dj set

