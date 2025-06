In rianimazione l' uomo intossicato nell' incendio del campo di grano sulla Cassia nord

Un drammatico incendio sul campo di grano sulla Cassia Nord a Viterbo ha lasciato un uomo di 73 anni in condizioni critiche. Ritrovato privo di sensi e gravemente intossicato, ora è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. La sua vicenda sottolinea ancora una volta i rischi e le conseguenze di questi eventi devastanti, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incendio e sui possibili interventi per prevenire tragedie simili in futuro.

È ricoverato in rianimazione e con prognosi riservata l'uomo rimasto intossicato nell'incendio sulla Cassia nord a Viterbo. Le sue condizioni restano critiche. Il 73enne, residente a Vetralla, intorno alle 14,30 di martedì 24 giugno, è stato trovato a terra privo di sensi e in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - In rianimazione l'uomo intossicato nell'incendio del campo di grano sulla Cassia nord

In questa notizia si parla di: rianimazione - uomo - intossicato - incendio

