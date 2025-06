In parte identificati | indagini sui responsabili delle risse a Venezia e Mestre

Le indagini della polizia hanno portato all’identificazione di alcuni responsabili delle recenti risse a Venezia e Mestre, contribuendo a ristabilire la calma nelle nostre strade. Sono state eseguite undici espulsioni, tra cui nove accompagnamenti ai centri di rimpatrio e due rimpatri immediati con voli diretti verso i paesi d’origine. La sicurezza dei cittadini resta la priorità, e continuano gli sforzi per contrastare questa escalation di violenza.

