In Nuova Zelanda è allarme aggressioni per gli arbitri di rugby serve il decreto di Abodi

In Nuova Zelanda, un grave allarme scuote il mondo del rugby: aumentano le aggressioni agli arbitri, tanto da richiedere un intervento deciso. Nel distretto di Horowhenua, con Levin come centro nevralgico, le autorità locali chiedono chiarimenti su un decreto che potrebbe proteggere gli arbitri di calcio e Rugby come pubblici ufficiali. La sicurezza di chi garantisce il regolare svolgimento delle competizioni dipende da decisioni fondamentali: aggressioni come queste saranno tollerate?

Nel lontanissimo distretto di Horowhenua, autorità territoriale della Nuova Zelanda, il cui capoluogo è Levin (19.000 abitanti), e la maggior parte del territorio zona umida nella quale si coltiva estensivamente il limo, hanno chiesto informazioni di Andrea Abodi e del suo decreto per rendere gli arbitri di calcio dei pubblici ufficiali. Aggredirli sarà infatti un reato. A Horowhenua stanno avendo grossi problemi di aggressioni ed inulti agli arbitri nello sport nazionale dei neozelandesi: il rugby. Rnz riferisce di un post sui social media nel quale l’Horowhenua K?piti Rugby Football Union (Hkrfu) ha rinviato tutte le partite di club di questo fine settimana a causa dei continui abusi da parte degli arbitri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - In Nuova Zelanda è allarme aggressioni per gli arbitri di rugby, serve il decreto di Abodi

