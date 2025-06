In netto calo il valore dell' indice italiano del gas

Il mercato del gas in Italia registra un calo significativo con l'indice Igi che il 25 giugno si attesta a 39,13 euro al MWh, rispetto ai 43,60 euro del giorno precedente. Questo trend ribassista evidenzia una fase di stabilizzazione e potenziale opportunità per gli operatori energetici. L’indice, calcolato dal GME, rappresenta uno strumento chiave per interpretare le dinamiche di mercato e guidare decisioni consapevoli nelle operazioni di approvvigionamento e trading.

Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per il 25 giugno è pari a 39,13 euro al MWh, in netto ribasso rispetto al 24 giugno attestatosi a 43,60 euro al MWh. L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging eo per contratti di fornitura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In netto calo il valore dell'indice italiano del gas

In questa notizia si parla di: indice - netto - valore - calo

In netto calo il valore dell'indice italiano del gas - Il mercato del gas italiano mostra un segnale di forte ribasso, con l'indice Igi che il 25 giugno si attesta a 39,13 euro al MWh, rispetto ai 43,60 euro del giorno precedente.

In netto calo il valore dell'indice italiano del gas; In netto calo il valore dell'indice italiano del gas; In netto calo il valore dell'indice italiano del gas.

In netto calo il valore dell'indice italiano del gas - Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per il 25 giugno è pari a 39,13 euro al MWh, in netto ribasso rispetto al 24 giugno attestatosi a 43,60 euro al MWh. msn.com scrive

Indice Igi in calo: il 27 febbraio scende a 42,41 euro al MWh - Quotidiano Nazionale - Il valore dell'indice Igi (Italian gas index) per il 27 febbraio è pari a 42,41 euro al MWh, in netto ribasso rispetto al 26 febbraio attestatosi a 46,29 euro al MWh. Come scrive quotidiano.net