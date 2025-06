in mezzo a tanto blu diplomatico dei capi di governo la regina e padrona di casa spiccava in maniera assoluta

In un mare di blu diplomatico, tra i capi di governo più potenti del mondo, emergeva una figura che catturava l’attenzione con la sua presenza magnetica. Maxima d’Olanda, in tuta verde, sfidava le convenzioni e comunicava con stile e personalità, dimostrando che l’eleganza può essere un potente mezzo di diplomazia. Tra Donald Trump, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, la regina ha ancora una volta dimostrato che a volte il messaggio più forte è quello silenzioso.

C 'era il potere, c'era la diplomazia, c'erano i completi scuri e rigorosi dei potenti della Terra. E poi c'era lei: Maxima d'Olanda, audace, in tuta verde. Al ricevimento ufficiale per il vertice NATO all'Aia, accanto al re Willem-Alexander, la regina ha mostrato ancora una volta come eleganza, personalità e una scelta sartoriale impeccabile possano trasformarsi in un linguaggio diplomatico silenzioso. Tra Donald Trump, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron e Keir Starmer, è stato il look lime brillante di Maxima a catalizzare l'attenzione di fotografi e osservatori.