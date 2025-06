In Marocco è in corso una strage di cani randagi in vista del Mondiale 2030 | Ci sono pozze di sangue per strada

In Marocco, un clima di terrore si diffonde tra i cittadini con la strage di cani randagi in vista del mondiale 2030. Le strade sono segnate da pozze di sangue, simbolo di un intervento brutale e senza scrupoli per “ripulire” le città . La CNN ha lanciato l’allarme, ma la verità nascosta dietro il silenzio delle autorità rivela una realtà drammatica che non può essere ignorata.

Un vero e proprio sterminio di cani randagi per “ripulire” le strade in vista della Coppa del Mondo del 2030. A lanciare l’ultimo allarme in Marocco – dopo quelli dei mesi precedenti – è stata la Cnn. L’emittente statunitense cita una fonte locale che però preferisce rimanere anonima per paura di ritorsioni da parte delle autoritĂ . “Mentre andavo a scuola, vedevo pozze di sangue per strada”, ha raccontato Amina – nome fittizio della ragazza – in un’intervista all’emittente televisiva statunitense. “A un certo punto, ho capito che non era normale cominciare la giornata calpestando cadaveri. Uccidono cani come se fosse uno sport “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Marocco è in corso una strage di cani randagi in vista del Mondiale 2030: “Ci sono pozze di sangue per strada”

