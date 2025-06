In Malatestiana la mostra tour dialogo tra la fotografia contemporanea di Olivo Barbieri e gli antichi volumi della biblioteca

In Malatestiana, la mostra "Tour" trasforma la Biblioteca in un ponte tra passato e presente, unendo la fotografia contemporanea di Olivo Barbieri con gli antichi volumi della sua collezione. Dal 26 giugno al 28 settembre, la Sala Piana si anima di nuove prospettive artistiche, invitando i visitatori a scoprire come l’arte visiva e il patrimonio storico possano dialogare per creare un’esperienza unica e coinvolgente. Un’occasione imperdibile per immergersi in un viaggio tra memoria e innovazione.

Cesena anche durante l'estate torna a ospitare l'arte con nuove esposizioni. Dal 26 giugno al 28 settembre la Sala Piana della Biblioteca Malatestiana accoglie la mostra "tour", nata dal dialogo tra alcune opere dall’archivio di Olivo Barbieri e una selezione di volumi antichi provenienti dai. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: malatestiana - mostra - tour - dialogo

Gli anni rivoluzionari del maestro Ubaldo Ciccarese in mostra alla Biblioteca Malatestiana - Gli anni rivoluzionari del maestro Ubaldo Ciccarese prendono vita in una mostra alla Biblioteca Malatestiana, celebrando un educatore che ha trasformato l’approccio all’insegnamento.

Dal 26 giugno al 26 settembre 2025, la Biblioteca Malatestiana di Cesena ospita tOUR, una mostra di Olivo Barbieri che mette in dialogo 39 opere fotografiche con antichi volumi illustrati. Un confronto visivo tra contemporaneità e memoria storica, tra immagin Vai su Facebook

Olivo Barbieri. tOUR - Mostra - Cesena - Biblioteca Malatestiana; Il paesaggio tra passato e presente: Olivo Barbieri in mostra alla Malatestiana di Cesena; Cesena, alla Biblioteca Malatestiana la mostra “tOUR” unisce arte contemporanea e volumi antichi.

Dialogo interreligioso, mostra ‘Torah Project’ alla Malatestiana - Il Resto del Carlino - Lunedì 19 settembre alle ore 17,30 nella Biblioteca Piana della Malatestiana, alla presenza del sindaco Enzo Lattuca, ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Manoscritto Biblioteca Malatestiana Cesena in mostra a Firenze - Un manoscritto della Biblioteca Malatestiana di Cesena è tra le opere esposte a Santa Croce di Firenze, dove fino al 30 marzo opere d'arte e antichi documenti dialogano in mostra per celebrare ... Da ansa.it