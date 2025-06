In Kenya i dimostranti inferociti fanno scappare la polizia

In Kenya, le tensioni esplodono a Nairobi, dove manifestanti infuriati si scontrano con la polizia, costringendola a ritirarsi. La piazza si anima di rabbia e passione, richiamando le proteste di un anno fa contro le tasse. Una situazione che evidenzia come le tensioni sociali possano facilmente sfociare in scontri, lasciando il paese nel caos e richiedendo una riflessione profonda sulle cause di questa escalation.

Nairobi, 25 giu. (askanews) - Violenti scontri della polizia a Nairobi, capitale del Kenya, con i manifestanti, mentre migliaia di persone sono scese in piazza per esprimere la loro rabbia contro la violenza degli agenti e per ricordare le enormi proteste antigovernative di un anno fa contro la proposta di aumentare le tasse che portarono all'assalto del parlamento. Nel video di AfpTv, si vedono i poliziotti che usano una frusta contro un manifestante che indossa una tuta arancione, mentre da una strada posteriore sbuca una folla inferocita che spinge gli agenti a fuggire. Sullo sfondo, ancora, si vede un'ambulanza avanzare, tra gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In Kenya i dimostranti inferociti fanno scappare la polizia

In questa notizia si parla di: kenya - polizia - dimostranti - inferociti

Kenya: scontri tra manifestanti e polizia dopo la morte del blogger - Le strade di Nairobi si sono riempite di tensione e rabbia dopo la tragica perdita del blogger Albert Ojwang, morto mentre era sotto custodia della polizia.

In Kenya i dimostranti inferociti fanno scappare la polizia; In Kenya i dimostranti inferociti fanno scappare la polizia; Macron: una guerra commerciale tra membri della Nato una aberrazione | .it.

In Kenya i dimostranti inferociti fanno scappare la polizia - Violenti scontri della polizia a Nairobi, capitale del Kenya, con i manifestanti, mentre migliaia di persone sono scese in piazza per esprimere la loro rabbia contro la v ... Lo riporta libero.it

AFRICA/KENYA - Tensioni per la marcia di protesta in ricordo delle vittime degli scontri dell’anno scorso - Giovani turbolenti sono scesi per le strade mentre la polizia ha eretto barricat ... Riporta fides.org