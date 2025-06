In Italia Silvia ebrea iraniana divisa nel cuore dalla guerra

In Italia, Silvia, ebrea iraniana e residente in Israele, vive un cuore diviso dalla guerra che rende complicato il suo ritorno. Dopo l’attacco a Teheran e il cambio di piani, tra destinazioni e imprevisti, ora si dice felice che finalmente non si debba più attendere. La sua storia ci ricorda quanto siano forti i legami e le sfide di chi cerca di riconnettersi con le proprie radici in tempi così difficili.

Per alcuni continua a essere molto complicato tornare in Italia. Silvia, ebrea persiana residente in Israele, avrebbe dovuto partire il 13 giugno, quando è stata attaccata Teheran. A Milano la aspettavano le sorelle. "Dovevo essere tra i primi, - racconta a Tgcom24, - ma c'era la priorità per chi ha problemi di salute e altro. Io ho messo anche altre destinazioni, Roma, Parigi, Atene..". Ora si dice contenta che finalmente non si debba più correre nei rifugi, ma ammette che dal 7 ottobre in poi, per lei, è cambiato tutto. E ora la guerra tra i due suoi Paesi del cuore. "Come sto vivendo? - risponde, - Da una parte orgogliosa di tutto questo Paese, di quello che fa, della tecnologia, della voglia di non fermarsi mai e di non abbattersi, ma non riuscire a tornare non è bello". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - In Italia Silvia, ebrea iraniana divisa nel cuore dalla guerra

italia - silvia - ebrea - cuore

