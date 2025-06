In Iran stop ad Aiea | Svenduti ad Usa e Israele

L'Iran mette fine alla collaborazione con l'AIEA, accusandola di essere stata svenduta a USA e Israele. Una decisione che rischia di compromettere il monitoraggio internazionale sul suo programma nucleare, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sulle possibili conseguenze per la stabilità regionale. La sospensione dell'accesso degli ispettori potrebbe far precipitare la situazione in un contesto già delicato.

Con l'interruzione della collaborazione sarà impossibile l'accesso degli ispettori per monitorare l'avanzamento del programma nucleare

