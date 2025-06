in equilibrio tra usa e cina il pakistan sta diventando una piccola potenza regionale

una potenza regionale di rilievo, capace di giocare un ruolo strategico tra le grandi sfere di influenza globale. Mentre gli equilibri mondiali si ridefiniscono, il Pakistan si sta affermando come un attore chiave, sfruttando con abilitĂ le proprie risorse e alleanze per consolidare la propria posizione e proiettarsi verso un futuro di maggiore autonomia e potere.

Non fatevi ingannare dall'ultima uscita del Pakistan. Sì, è vero, qualche giorno fa, mentre Israele e Iran si scambiavano salve di missili, Islamabad annunciava di voler candidare Donald Trump al premio Nobel per la pace "per il contributo offerto dal presidente statunitense al recente conflitto con l'India". Dietro questa dichiarazione d'intenti c'è però molto altro. C'è la nuova visione del mondo di un Paese che sogna di trasformarsi in piccola potenza regionale asiatica. C'è la sicurezza raggiunta da una nazione che ha saputo tener testa a Delhi (distruggendo anche almeno un temibile Rafale).