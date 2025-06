In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Giugno | La guerra è già finita e l’ha persa Netanyahu

Nel caos del Medio Oriente e tra le tensioni internazionali, l'ultimo numero de Il Fatto Quotidiano del 25 giugno svela i retroscena di una guerra ormai conclusa e delle strategie di potere che ancora si intrecciano. Trump e Netanyahu, alleati o avversari? La veritĂ si nasconde tra le ombre dei raid e i siti segreti. Dopo 10 giorni, il panorama rimane incerto eppure ancora tutto da scrivere.

Medio Oriente. Trump ferma Netanyahu e l’Iran. Ma dubbi sui raid: “Fordow non è distrutto”. Ombre sulla tregua. Cnn e Nyt: “Dalle prime valutazioni del Pentagono le riserve nucleari sono intatte e ora in siti segreti” di Ric. Ant. Editoriale a tempo di Marco Travaglio. Questo editoriale si autodistruggerĂ un secondo dopo che l’avrete letto: tanto quanto durano le incrollabili e tetragone convinzioni di Trump e dei minileader Ue. Dopo 10 giorni di conflitto Israele-Iran, Trump annuncia che è finita “la guerra dei 12 giorni” (2 sono omaggio), ma si scorda di precisare che per ora l’ha vinta l’Iran e . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Giugno: La guerra è giĂ finita e l’ha persa Netanyahu

In questa notizia si parla di: netanyahu - edicola - fatto - quotidiano

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Maggio: Per Trump “pace vicina” Bibi: “Guerra - In edicola il 14 maggio, il *Fatto Quotidiano* esplora le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che annuncia una prossimità alla pace in Medio Oriente, mentre il premier israeliano Netanyahu intensifica le offensive.

Il gioco della torre - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #netanyahu #israele #gaza #palestina #iran #teheran #terzaguerramondiale #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satirapolitica #satira #humor #natangelo Vai su X

Diritto di esistere - la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #netanyahu #iran #israele #teheran #gaza #palestina #hamas #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satirapolitica #satira #humor #natangelo Vai su Facebook

Trump ferma Netanyahu e l’Iran. Ma dubbi sui raid: “Fordow non è distrutto”; Il Fatto di domani. Trump annuncia la tregua e frena Netanyahu: Israele e Iran non sanno più cosa c... fare. Nato, tutti (quasi) per il riarmo: Meloni si adegua al 5% e Ursula paventa attacchi russi entro il 2030; Iran, Ricciardi (M5s): “Trump ha reso Netanyahu il dominatore del Medio Oriente.

Trump ferma Netanyahu e l’Iran. Ma dubbi sui raid: “Fordow non è distrutto” - O almeno questo è quello che è apparso a milioni di utenti di tv e social, che hanno potuto apprezzare lo svolgimento di un inedi ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

“Non dovrà essere Netanyahu a far cadere gli ayatollah” - iraniano, parla del “paradosso tragico” in cui, come tanti iraniani, si trova a vivere dall’attacco di Israele all’Iran: “ ... Riporta ilfattoquotidiano.it