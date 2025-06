In Brianza una nuova scuola super moderna con 20 aule spazi verdi e locali aperti alla cittadinanza

In Brianza spunta una scuola all’avanguardia a Concorezzo, pronta ad accogliere gli studenti entro il 2027. Con 20 aule, spazi verdi e locali aperti alla cittadinanza, rappresenta un modello di innovazione e comunità. L’accordo tra Comune e progettisti promette un investimento significativo, simbolo di impegno per il futuro dell’istruzione locale. Un progetto ambizioso che trasformerà il modo di apprendere e vivere la scuola, ecco i dettagli.

Entro il 2027 gli studenti potranno entrare nella nuova scuola. Buone notizie per gli alunni di Concorezzo. È stato approvato l’accordo di programma redatto dal Comune e che prevede la realizzazione della nuova scuola di via Ozanam. Quanto costa Lo ha annunciato questa mattina, mercoledì 25. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

