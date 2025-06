in anteprima il video cittadino del mondo di tommy kuti ft davide shorty

Preparati a vivere un’anteprima esclusiva del nuovo video "Cittadino del Mondo" di Tommy Kuti ft Davide Shorty. Un mix travolgente di rap e afrobeats che celebra libertà, identità e diversità, portandoci in un viaggio musicale tra Africa, Italia e oltre. Questa è più di una canzone: è un inno universale alla bellezza della multiculturalità. Non perdere l’occasione di scoprire il messaggio potente di questo artista innovativo.

Milano, 25 giu. (askanews) - In anteprima il video "Cittadino del Mondo", il nuovo brano dell'artista afroitaliano Tommy Kuti insieme al rapper Davide Shorty (https:bfan.linkcittadino-del-mondo). Un inno rap-afrobeats alla libertà, all'identità e alla bellezza della diversità. Con il nuovo singolo, Tommy Kuti torna a raccontare la sua storia in un viaggio musicale che attraversa la savana dei Masai, passa per Brescia, Milano, le strade di New York, fino ad arrivare alla luminosa e moderna Dubai. "Cittadino del mondo" è un brano energico che fonde la cultura afro con l'identità italiana, dando voce al massaggio necessario che la vera forza sta nella diversità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net