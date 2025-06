In Alto Adige per i docenti in arrivo aumenti e nuove tutele | raddoppiano le indennità per le gite scolastiche più fondi per straordinari e missioni

In Alto Adige, i docenti si preparano a un nuovo capitolo di miglioramenti: aumenti salariali, indennità raddoppiate per le gite scolastiche e maggiori risorse per straordinari e missioni. Mentre a livello nazionale si discute sugli stipendi pubblici, questa regione già mette in campo azioni concrete per valorizzare il lavoro degli insegnanti. Un segnale importante che dimostra come le parole si traducano in fatti tangibili per il mondo della scuola.

Mentre si discute a livello nazionale l’adeguamento degli stipendi pubblici, in Alto Adige si passa ai fatti. Le trattative per migliorare le condizioni contrattuali dei docenti delle scuole provinciali sono già in pieno svolgimento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

