Impronte digitali al personale amministrativo per rilevazione presenze Garante sanziona Istituto

L'uso delle impronte digitali per il rilevamento presenze nel settore pubblico e privato rappresenta un tema delicato che richiede attenzione e rispetto delle normative vigenti. Recentemente, il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che l’impiego di dati biometrici può avvenire solo mediante norme specifiche che garantiscano la tutela dei diritti dei dipendenti, assicurando che l’uso sia giustificato, necessario e proporzionato alle finalità . È fondamentale conoscere le regole per evitare sanzioni e tutelare i lavoratori.

L’utilizzo dei dati biometrici in ambito lavorativo può avvenire solo in presenza di una norma specifica che assicuri la tutela dei diritti dei dipendenti. Tale impiego deve rispondere a un interesse pubblico e deve rispettare i criteri di necessitĂ e proporzionalitĂ , in relazione alle finalitĂ da raggiungere. È quanto è stato recentemente sottolineato dal Garante per la protezione dei dati personali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

