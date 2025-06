Imprese lavoro inflazione | i dati 2024 a consuntivo e la maggiore resilienza dell’economia piacentina

Il 2024 si presenta come un anno di sfide ma anche di resilienza per l’economia piacentina, che mostra segnali di ripresa nonostante le tensioni inflazionistiche e le incertezze globali. I dati consuntivi evidenziano una stabilità sorprendente, testimonianza della tenacia delle imprese locali. In questa cornice, il rapporto congiunturale numero 47 di Piacenz@ Economia offre uno sguardo approfondito sulla resilienza e le prospettive future del nostro territorio.

Il 2024 si configura come «un ritorno alla bassa crescita anche per il nostro sistema economico locale e regionale». A proporre una sintesi del rapporto congiunturale numero 47 di Piacenz@ Economia, presentato nella mattinata nella sala Perlasca dell’ente via Garibaldi, Antonio Colnaghi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Imprese, lavoro, inflazione: i dati 2024 a consuntivo e la «maggiore resilienza» dell’economia piacentina

