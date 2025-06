Impresa sul Lago Ceresio | Neil Gilson nuota 9 ore da Porlezza ad Agno per beneficenza

Un’impresa straordinaria che ha unito due paesi in nome della beneficenza. Neil Gilson, atleta britannico, ha nuotato per oltre 9 ore attraversando il Lago Ceresio, dimostrando coraggio, determinazione e spirito di solidarietà. La sua impresa, supportata da associazioni di rilievo come Lake Geneva Swimming e Lake Lugano Swimming, non solo ha sfidato le acque ma ha anche portato speranza e aiuto a chi ne ha bisogno.

Ieri mattina, l’atleta britannico Neil Gilson ha portato a termine la traversata a nuoto del Lago Ceresio, partendo da Porlezza (Italia) e arrivando dopo oltre 10 ore di nuoto ad Agno (Svizzera). L’impresa, supportata dalla Lake Geneva Swimming Association e dalla Lake Lugano Swimming. 🔗 Leggi su Quicomo.it

