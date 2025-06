Impresa sul Lago Ceresio | Neil Gilson nuota 9 ore da Porlezza ad Agno per beneficenza

Un’impresa di resistenza e generosità: Neil Gilson, nuotatore britannico, ha sfidato le acque del Lago Ceresio, nuotando per oltre 10 ore da Porlezza ad Agno, in Svizzera, per una causa benefica. Questa straordinaria traversata, sostenuta dalla Lake Geneva Swimming Association e Lake Lugano Swimming, ha dimostrato ancora una volta quanto il nuoto possa unire e ispirare. L’evento si è concluso con un messaggio potente di solidarietà e impegno.

Ieri mattina, l’atleta britannico Neil Gilson ha portato a termine la traversata a nuoto del Lago Ceresio, partendo da Porlezza (Italia) e arrivando dopo oltre 10 ore di nuoto ad Agno (Svizzera). L’impresa, supportata dalla Lake Geneva Swimming Association e dalla Lake Lugano Swimming. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: impresa - lago - ceresio - neil

La nuova impresa di Andrea Oriana: il giro del Lago di Como a nuoto - Andrea Oriana si prepara a scrivere un’altra memorabile pagina di avventura, affrontando il giro del Lago di Como a nuoto.

Neil Gilson domina il Lago Ceresio: 21km in meno di 9 ore Il nuotatore britannico ha scritto un nuovo record nella traversata benefica da Porlezza ad Agno organizzata per raccogliere fondi e sensibilizzare l'opinione pubblica a favore di The Brain Chari Vai su Facebook

Lago Ceresio. Traversata aiuta la ricerca; Neil Gilson domina il Lago Ceresio: 21km in meno di 9 ore. Nuova impresa per PANS PANDAS UK, raccolte oltre 17.920 sterline; L'impresa di Neil: nuovo record sul Lago di Lugano per il figlio e per la ricerca.

Lago Ceresio. Traversata aiuta la ricerca - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com

Impresa sul Lago Ceresio: Neil Gilson nuota 9 ore da Porlezza ad Agno per beneficenza - L’impresa, supportata dalla Lake Geneva Swimming Association e dalla Lake Lugano Swimming Association, è stata organizzata per raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica a favore di The ... Riporta quicomo.it