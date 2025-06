Imprenditore spara ai rapinatori a Centola e nasconde cadavere | indagato tensioni e polemiche

Una drammatica tentata rapina a Centola ha scosso la comunità e acceso un acceso dibattito sulla legittima difesa. L'imprenditore coinvolto, A.V., ha sparato contro i ladri, lasciando dietro di sé tensioni e polemiche ancora irrisolte. La vicenda si aggiunge alle delicate questioni di giustizia e sicurezza, alimentando un acceso dibattito pubblico. Ma cosa c'è davvero dietro questa tragica notte?

Tentata rapina a Centola finisce nel sangue: imprenditore spara contro i ladri. Una tentata rapina in abitazione è finita in tragedia domenica scorsa a Foria di Centola, in provincia di Salerno. Un imprenditore sessantenne, A.V., ha sparato contro tre uomini che si erano introdotti nella sua villetta, colpendo due di loro: uno è rimasto ferito ed è attualmente ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli, mentre l’altro è stato trovato morto due giorni dopo, in fondo a un dirupo nella zona impervia di San Severino di Centola. Il terzo presunto complice è attualmente ricercato. Il corpo ritrovato e l’accusa di omicidio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Imprenditore spara ai rapinatori a Centola e nasconde cadavere: indagato, tensioni e polemiche

In questa notizia si parla di: imprenditore - centola - spara - rapinatori

