Impraticabili e dimenticati | l' allarme di Serena Pompilio sui marciapiedi in via Amiterno FOTO e VIDEO

Impraticabili e dimenticati, i marciapiedi di via Amiterno sono un vero e proprio grido di allarme. La consigliera Serena Pompilio denuncia un tratto abbandonato, senza passaggi da mesi, che mette a rischio cittadini fragili isolandoli tra buche e incuria. Un’esigenza urgente di intervento emerge chiara: la cura delle nostre strade è un dovere che non può più essere rimandato.

«Un tratto di marciapiede completamente abbandonato, dove non passa nessuno da mesi. A pagarne le conseguenze sono i cittadini più fragili, costretti all'isolamento da buche, erbacce e incuria». A lanciare l'allarme è la consigliera comunale di Azione Politica Serena Pompilio, che denuncia lo.

