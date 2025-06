Impiegata part time dell’Asst Nord Milano vendeva i robot Bimby a domicilio | deve restituire tutti gli stipendi

Un'impiegata part-time dell’ASST Nord Milano, che tra il 2017 e il 2022 ha venduto a domicilio robot Bimby e integratori di lusso, si trova ora a dover restituire tutti gli stipendi percepiti. Una vicenda che solleva importanti questioni di etica e regole sul conflitto di interessi. Ma cosa è successo realmente? E quali sono le conseguenze di tale comportamento?

Milano – Per anni ha affiancato all’ incarico pubblico – seppur non a tempo pieno e retribuito con uno stipendio molto basso – un impiego per aziende private. Nel 2017, la donna ha collaborato con la Vorwerk Italia per proporre a domicilio il robot da cucina Bimby. Dal 2018 al 2022, è stata una venditrice on line degli integratori griffati The Juice Plus+. Peccato che entrambe le mansioni fossero incompatibil i con il primo lavoro: quello di coadiutore amministrativo dell’Asst Nord Milano, in regime di part time al 70% e con contratto a tempo indeterminato sottoscritto il primo gennaio 2017. Così la cinquantaduenne è stata condannata dalla Corte dei Conti a restituire gli stipendi incassati nel quinquennio finito sotto i riflettori, al netto delle imposte: il totale fa 12. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it