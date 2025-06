Imperialismo | la natura della cosa

L’imperialismo, spesso relegato ai margini del dibattito pubblico, si manifesta come una forza invisibile che plasma le relazioni internazionali. Nonostante guerre e tensioni globali, il suo vero volto rimane sfuggente, celato dietro motivazioni etiche, religiose o territoriali. Emiliano Brancaccio ci invita a riflettere su come, in profondità, questi conflitti siano spesso intrecciati da interessi di potere e dominio. Un tema che merita un’analisi più approfondita per comprenderne la vera natura.

Roma, 25 giu – Nonostante l’attacco russo all’Ucraina e l’attacco israeliano (e, ora, statunitense) all’Iran, la parola “ imperialismo ” compare raramente nel dibattito pubblico (su carta stampata, on line e nei talk-show). In contro-tendenza, Emiliano Brancaccio ha scritto: “ anche eventi bellici apparentemente ispirati da soli motivi etici, religiosi o banalmente territoriali, se esaminati in profondità rivelano fondamentali connessioni con il quadro generale di feroce lotta tra capitali che sempre più imperversa nel mondo ”. Occorre, quindi, per comprendere efficacemente la realtà, passare da una “metafisica della guerra” a una “fisica della guerra”, perché “ solo il conoscere le cause materiali della guerra crea le premesse per discutere e deliberare la pace ”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Imperialismo: la natura della cosa

In questa notizia si parla di: imperialismo - cosa - natura - attacco

"Questa non è una guerra contro il popolo dell'Iran, contro il popolo palestinese, contro il Libano, lo Yemen, l'Iraq o la Siria, questa è una guerra contro l'umanità" Per fermare la guerra, il genocidio del popolo palestinese, il sionismo e l'imperialismo che ci stan

