Impegno per la pace dei docenti del Pieralli di Perggs | contro ogni violenza il Governo dica no alla vendita di armi

Impegnati in un ruolo pedagogico da esempio e guida, i docenti del Pieralli di Perggs ribadiscono il loro impegno contro ogni forma di violenza. Con un documento firmato da 112 insegnanti, chiedono al governo di opporsi alla vendita di armi, sottolineando l'importanza di trasmettere valori di rispetto, giustizia e solidarietà . Solo così si può costruire un futuro di pace, responsabilità e speranza per le prossime generazioni.

