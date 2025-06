Impatto | la mostra fotografica di Tatiana Cardellicchio da Parigi a Porto Cesareo

ciama emozioni, ricordi e storie di un viaggio tra luci e ombre. Dai suggestivi scorci parigini alle affascinanti coste salentine, la sua fotografia cattura l'essenza di un legame profondo con le proprie radici e con il mondo. Un'esposizione che promette di coinvolgere ogni visitatore, aprendo uno spiraglio su un universo visivo unico e autentico. Non perdere questa occasione di vivere un’esperienza artistica intensa e memorabile.

PORTO CESAREO - Ci sono posti che non si dimenticano, luci che non si spengono, e radici che, per quanto si possa andare lontano, non smettono mai di chiamarti. Tatiana Cardellicchio, artista visiva e fotografa di origini cesarine, presenta a Porto Cesareo "Impatto", una mostra fotografica che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it