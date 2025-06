Impagnatiello oggi la sentenza del processo d' appello per l' omicidio di Giulia Tramontano

Oggi si attende con trepidazione la sentenza del processo d’appello per l’omicidio di Giulia Tramontano. Impagnatiello, già condannato in primo grado all’ergastolo con tre mesi di isolamento, affronta ora un nuovo capitolo della sua vicenda giudiziaria. La decisione potrebbe cambiare il corso della sua vita e portare a importanti riflessioni sulla giustizia e sulla memoria della giovane vittima.

