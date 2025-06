Impagnatiello oggi il processo d' appello difesa punta a giustizia riparativa ma per l' accusa nessun elemento per desumerne l' utilità

Oggi si apre il processo d'appello per Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per la tragica perdita di Giulia Tramontano e del loro bambino Thiago. La difesa mira a ottenere uno sconto di pena attraverso la giustizia riparativa, ma l’accusa sostiene che manchino elementi concreti per questa strategia. Un fronte si confronta con un'altra sfida: trovare una strada verso la redenzione o, forse, verso una giustizia più completa.

La difesa punta ad uno sconto di pena, giocandosi la carta della giustizia riparativa, che rischia però di essere bloccata sul nascere Processo d'appello per Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo per aver ucciso Giulia Tramontano ed il figlio Thiago che la 29enne portava in gremb. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Impagnatiello, oggi il processo d'appello, difesa punta a giustizia riparativa ma per l'accusa "nessun elemento per desumerne l'utilità"

Domani al via il Processo d'Appello per Alessandro Impagnatiello, condannato in primo grado all'ergastolo per la morte di Giulia Tramontano e il piccolo Thiago. La sua difesa chiede di rivedere le aggravanti di premeditazione e crudeltà.

Omicidio Giulia Tramontano, la difesa di Alessandro Impagnatiello alla vigilia dell'appello contesta le aggravanti: "Non fu crudeltà, voleva solo colpire il feto". Nel ricorso depositato in vista del processo d'appello, l'avvocata Giulia Geradini sostiene che Impa

