Impagnatiello l’avvocato dopo sentenza appello | Soddisfatta che sia caduta la premeditazione

Dopo la recente sentenza di appello, l’avvocato Giulia Geradini esprime soddisfazione per la caduta della premeditazione nel caso Alessandro. La professionista sottolinea come siano state escluse anche le aggravanti della crudeltà, evidenziando l’importanza di approfondire le motivazioni che verranno depositate entro il 15 settembre. Questa decisione apre nuovi scenari e possibilità di valutazione, mantenendo alta l’attenzione su un procedimento che potrebbe portare a sviluppi significativi.

“Io sono soddisfatta per quanto riguarda la premeditazione che è caduta. Credo fortemente anche che non ci fossero gli estremi per l’aggravante della crudeltà. Adesso leggeremo le motivazioni e vedremo, anche per capire su cosa si fonda la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il termine per il deposito della motivazione è il 15 settembre, valuteremo in quella sede come procedere”. Così l’avvocato Giulia Geradini, legale di Alessandro Impagnatiello, dopo la lettura della sentenza nel processo d’appello per l’omicidio di Giulia Tramontano e del bimbo che portava in grembo, avvenuto a Senago il 27 maggio 2023. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Impagnatiello, l’avvocato dopo sentenza appello: “Soddisfatta che sia caduta la premeditazione”

