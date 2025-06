Impagnatiello la sentenza d' appello | confermato l' ergastolo ma esclusa la premeditazione confermata aggravante crudeltà

La sentenza d'appello conferma l'ergastolo per Alessandro Impagnatiello, che resta alla testa di una condanna severa. La corte ha escluso la premeditazione, ma ha riconosciuto l'aggravante della crudeltĂ . La difesa aveva sperato in una riduzione grazie alla giustizia riparativa, ma l'accusa ha mantenuto la sua posizione. Un verdetto che riaccende il dibattito sulla giustizia e le sue sfumature, lasciando aperta la questione di come si possa bilanciare punizione e riabilitazione.

Impagnatiello condannato anche in secondo grado alla pena massima. La difesa puntava ad una riduzione della pena giocando la carta della giustizia riparativa, subito bocciata dall'accusa Confermato in appello l'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.

