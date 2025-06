Impagnatiello in aula davanti ai genitori di Giulia Tramontano

In un momento carico di tensione e emozioni, Alessandro Impagnatiello si è presentato in aula davanti ai genitori di Giulia Tramontano, la giovane incinta tragicamente scomparsa. La sua richiesta di partecipare a un programma di giustizia riparativa apre un dibattito complesso sul senso del perdono e della responsabilità. La decisione, che coinvolge anche una vittima surrogata, promette di scuotere profondamente le coscienze di tutti i presenti e di influenzare le sorti del processo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Alessandro Impagnatiello, accusato di aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano incinta di sette mesi, ha chiesto di accedere a un programma di giustizia riparativa. Un’istanza, quella avanzata dalla sua legale Giulia Geradini, che sarà discussa nel processo d’appello, “anche per mezzo di una vittima surrogata”, ossia una vittima di reati analoghi, nel caso in cui i famigliari della ragazza non se la sentissero di partecipare. La sostituta pg Maria Pia Gualtieri ha chiesto alla Corte d’Assise d’Appello di Milano di rigettare la richiesta in quanto “non si vede quale vantaggio potrebbe derivarne”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Impagnatiello in aula davanti ai genitori di Giulia Tramontano

In questa notizia si parla di: giulia - impagnatiello - tramontano - aula

Omicidio Tramontano, la sorella: "Io e Giulia non ci parlavamo. Impagnatiello? Quando eravamo in Aula..." - Nel dramma dell'omicidio Tramontano, Chiara, la sorella della vittima, rivela un retroscena inedito. Raccontando il suo legame spezzato con Giulia e l'odiato Impagnatiello, confida: "In Tribunale ho pensato a un modo per fargli male, non ne vado fiera".

+++Giulia Tramontano: mercoledì l’appello, per la difesa Impagnatiello voleva uccidere solo il feto+++ “Impagnatiello voleva provocare l’aborto e non causare la morte di Giulia. La sua condotta è stata grossolana e maldestra”. È quanto si legge nella memoria Vai su Facebook

Giulia Tramontano, inizia il processo d'appello per Impagnatiello; Omicidio Giulia Tramontano, parte oggi il processo d'Appello ad Alessandro Impagnatiello; Impagnatiello in aula davanti genitori di Giulia Tramontano.

Impagnatiello in aula davanti genitori di Giulia Tramontano - Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, è tornato in aula davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano. Come scrive ansa.it

Impagnatiello, a Milano inizia il processo d'appello per il femminicidio Tramontano - Leggi su Sky TG24 l'articolo Impagnatiello, a Milano inizia il processo d'appello per il femminicidio Tramontano ... Si legge su tg24.sky.it