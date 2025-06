Impagnatiello impassibile in lacrime i genitori di Giulia | emessa la sentenza di appello

Alessandro Impagnatiello, impassibile di fronte alla sentenza di appello che conferma l’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano, ha mantenuto un volto impassibile mentre la corte annunciava il verdetto. I suoi genitori, invece, visibilmente scossi, sono scoppiati in lacrime. Un momento carico di emozioni contrastanti, che segna un’altra tappa in questa tragica vicenda. La giustizia ha fatto il suo corso, ma le ferite restano aperte.

Tempo di lettura: < 1 minuto Alessandro Impagnatiello è rimasto impassibile alla lettura della sentenza del processo d’appello con cui gli è stata confermata la condanna all’ergastolo per l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano. Quando la presidente della Corte Ivana Caputo ha pronunciato il verdetto, lui era in piedi nei primi banchi accanto alla sua legale Giulia Geradini e non ha avuto alcuna reazione. In lacrime i genitori della vittima. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Impagnatiello impassibile, in lacrime i genitori di Giulia: emessa la sentenza di appello

