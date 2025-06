Impagnatiello ergastolo confermato per omicidio Tramontano

L’ergastolo di Alessandro Impagnatiello è stato confermato in appello per il tragico omicidio di Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. La decisione della Corte d’Assise d’Appello di Milano ribadisce la gravità del gesto, respingendo la richiesta di attenuanti e riaffermando la condanna massima. Un episodio che scuote profondamente la società e sottolinea l’importanza della giustizia. Resta il drammatico richiamo alla tutela delle vite più fragili.

È stato confermato l’ergastolo in appello per Alessandro Impagnatiello, accusato dell’omicidio pluriaggravato della compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, avvenuto il 27 maggio di due anni fa nella loro abitazione a Senago nel Milanese. La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha respinto la richiesta della difesa di escludere le aggravanti e ha accolto la richiesta della Procura generale, confermando la condanna alla pena massima decisa in primo grado. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Impagnatiello, ergastolo confermato per omicidio Tramontano

Impagnatiello e l'omicidio di Giulia Tramontano, il processo di Appello: «Nessuna premetidazione e crudeltà». Così la difesa tenta di cancellare l'ergastolo - L’omicidio di Giulia Tramontano e il processo di appello per Alessandro Impagnatiello sono al centro dell’attenzione, con la difesa che tenta di mettere in discussione la sentenza di ergastolo, sostenendo l’assenza di premeditazione e crudeltà.

