La sentenza è arrivata: Alessandro Impagnatiello resta in cella all’ergastolo, ma senza premeditazione, suscitando scalpore e disappunto tra amici e familiari di Giulia Tramontano. Il dolore e la rabbia si leggono negli sguardi degli astanti, mentre l’opinione pubblica si interroga sulla giustizia che sembra ancora lontana. La tragica vicenda di una giovane donna e del suo bambino non ancora nato scuote le coscienze: fino a quando si farà luce sulla verità?

Omicidio Giulia Tramontano, rabbia e lacrime in aula: ‘L’ha avvelenata per mesi, dov’è la giustizia?’. La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la condanna all’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, già giudicato colpevole in primo grado per l’omicidio di Giulia Tramontano, la compagna 29enne al settimo mese di gravidanza. La tragedia risale al 27 maggio 2023, quando la giovane è stata uccisa con 37 coltellate nella loro abitazione di Senago, nel Milanese. Nonostante la conferma della massima pena, i giudici hanno escluso l’aggravante della premeditazione, richiesta dalla parte civile rappresentata dall’avvocata Giulia Geradini. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Impagnatiello ergastolo confermato, ma senza premeditazione. La sorella di Giulia: ‘Disgusto’

