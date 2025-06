Impagnatiello e l' omicidio di Giulia Tramontano il processo di Appello | Nessuna premetidazione e crudeltà Così la difesa tenta di cancellare l' ergastolo

L’omicidio di Giulia Tramontano e il processo di appello per Alessandro Impagnatiello sono al centro dell’attenzione, con la difesa che tenta di mettere in discussione la sentenza di ergastolo, sostenendo l’assenza di premeditazione e crudeltà. Mercoledì 25 giugno 2025 si presenta come una data decisiva: un uomo «non crudele», ma una persona...»

L'omicidio di Giulia Tramontano e il processo di Appello per Alessandro Impagnatiello: mercoledì 25 giugno 2025 è una data chiave. Un uomo «non crudele», ma una persona.

Giulia Tramontano, la difesa di Impagnatiello in Appello: "Omicidio non premeditato" - Giulia Tramontano, vittima di un tragico delitto che ha sconvolto Milano, torna sotto i riflettori mentre il processo d'appello di Aessandro Impagnatiello si apre.

Delitto Tramontano, difesa Impagnatiello: "omicidio non fu crudele". Domani il processo d'appello - L'omicidio di Giulia Tramontano non è stato "pianificato" e Alessandro Impagnatiello non ha agito con "crudeltà".

Tramontano, difesa Impagnatiello: non fu crudele, voleva uccidere feto - Nell'atto d'appello firmato dall'avvocata Giulia Geradini, il processo è in programma mercoledì 25 giugno, la difesa chiede che vengano meno le aggravanti della premeditazione e della crudeltà