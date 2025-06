Impagnatiello confermato l' ergastolo per il femminicidio di Giulia Tramontano | Ma non ci fu premeditazione La sorella | Vergogna

L'ergastolo confermato per Impagnatiello nel caso di Giulia Tramontano scuote l’opinione pubblica, mentre emerge che il crimine non fu premeditato e non si trattò di un agguato. Una sentenza che apre nuove riflessioni sulla complessità della vicenda e sulle sfumature della giustizia italiana, dividendo l’opinione tra condanna sociale e questioni legali. È il momento di capire cosa significa davvero fare giustizia in casi così delicati.

L'assassino, già condannato all'ergastolo in primo grado, puntava a una riduzione della pena. Per i giudici il suo non fu un agguato.

