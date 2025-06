Impagnatiello confermato l’ergastolo dalla corte d’appello | i genitori di Giulia Tramontana

La sentenza della Corte d’Appello di Milano ha confermato l’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, condannato per il tragico femminicidio di Giulia Tramontano. Un caso che ha scosso l’Italia, evidenziando ancora una volta la gravità dei gesti di violenza domestica e la giusta severità della giustizia. La decisione rappresenta un forte messaggio di tutela e di fermezza contro ogni forma di crudeltà, ma apre anche interrogativi sulla prevenzione e sul ruolo della società.

La Corte d'Assise di Milano ha confermato la condanna all'ergastolo di Alessandro Impagnatiello, nel corso del processo di appello per il femminicidio di Giulia Tramontano, uccisa con 37 coltellate dopo aver scoperto il tradimento dell'imputato con un'altra donna. I giudici hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del rapporto di convivenza, escludendo però quella della .

