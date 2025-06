Impagnatiello confermato l’ergastolo dalla corte d’appello | esclusa la premeditazione

La recente conferma dell'ergastolo per Impagnatiello, con l'esclusione della premeditazione, ha suscitato profonde riflessioni sul sistema giudiziario e sulla complessità delle sentenze. Durante la lettura, l'imputato ha mantenuto un volto impassibile, lasciando spazio a molte domande sulla sua reale reazione e sulla percezione della giustizia. Questa decisione apre nuovi scenari nel dibattito sulla gestione dei casi più controversi.

