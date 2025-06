Impagnatiello confermato in appello l' ergastolo per il femminicidio di Giulia Tramontano Esclusa la premeditazione

La conferma dell’ergastolo per Impagnatiello in appello, con l’esclusione della premeditazione nel femminicidio di Giulia Tramontano, riaccende il dibattito sulla giustizia e la tutela delle donne. Nonostante la condanna definitiva, l’assassino reo confesso cercava una riduzione della pena, evidenziando ancora una volta quanto sia cruciale mantenere alta l’attenzione sul tema della violenza di genere.

