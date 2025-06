Impagnatiello condannato all'ergastolo ma senza la premeditazione la sorella di Giulia Tramontano | Una vergogna

Una sentenza che fa discutere e solleva molte domande sulla giustizia italiana. La Corte d'Appello di Milano ha confermato l'ergastolo per Impagnatiello, ma senza la premeditazione, lasciando aperti i dubbi sulla verità dietro questa tragedia. Per Chiara Tramontano, sorella di Giulia, questa decisione rappresenta una "vergogna" che mette in crisi il senso di giustizia. Continua a leggere, perché ogni dettaglio rivela sfumature cruciali di questa intricata vicenda.

La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello, ma ha escluso l'aggravante della premeditazione. Per Chiara Tramontano, sorella della vittima Giulia, è una "vergogna, vergogna a una legge che chiude gli occhi davanti alla verità e uccide due volte". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vergogna - impagnatiello - ergastolo - premeditazione

Omicidio Giulia Tramontano, ergastolo a Impagnatiello anche in Appello | "Non ci fu premeditazione", ira di Chiara Tramontano: "Vergogna" - L’ergastolo confermato a Impagnatiello per l’omicidio di Giulia Tramontano, ma l’assenza di premeditazione ha acceso le polemiche.

I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Milano hanno confermato la sentenza di ergastolo (con isolamento diurno per tre mesi) per Alessandro Impagnatiello, ma hanno escluso l'aggravante della premeditazione e riconosciuto invece l’aggravante della crud Vai su Facebook

Impagnatiello condannato all'ergastolo, ma esclusa la premeditazione. La sorella di Giulia non ci sta: «Vergog; Omicidio Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello condannato all'ergastolo anche in appello. Esclusa la premeditazione; Alessandro Impagnatiello condannato all'ergastolo anche in appello per il femminicidio di Giulia Tramontano.

Impagnatiello condannato all’ergastolo ma senza la premeditazione, la sorella di Giulia Tramontano: “Una vergogna” - La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello, ma ha escluso l'aggravante della premeditazione ... Scrive fanpage.it

Impagnatiello condannato all'ergastolo, ma esclusa la premeditazione. La sorella di Giulia non ci sta: «Vergogna, l'ha avvelenata per 6 mesi» - Ai quali hai donato la tua infinita dolcezza, gentilezza e bellezza». Secondo corriereadriatico.it