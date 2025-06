Impagnatiello condannato all' ergastolo anche in appello

Il dramma di Alessandro Impagnatiello si è concluso con una condanna definitiva: ergastolo in appello per l'omicidio di Giulia Tramontano, la giovane incinta uccisa nella loro casa di Senago. La Corte d'Assise ha confermato la severa sentenza di primo grado, sottolineando la gravità del gesto e la volontà di giustizia. In un caso che ha sconvolto l’Italia, il peso della legge si è fatto sentire fino in fondo.

Alessandro Impagnatiello è stato condannato anche in secondo grado all' ergastolo per l' omicidio di Giulia Tramontano, la fidanzata al settimo mese di gravidanza, uccisa il 27 maggio di due anni fa nella loro abitazione a Senago nel Milanese. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Impagnatiello condannato all'ergastolo anche in appello

Omicidio Giulia Tramontano, Impagnatiello condannato all’ergastolo in Appello: caduta la premeditazione - Un caso che ha sconvolto l'Italia, segnando profondamente la nostra memoria collettiva. Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo in appello per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, incinta e vittima di una tragedia senza precedenti, ha visto cadere la premeditazione dall'accusa.

#Impagnatiello in aula davanti genitori di #GiuliaTramontanoal processo di appello a #Milano per la morte della 26enne uccisa al settimo mese di gravidanza. L'ex barman condannato in primo grado all'#ergastolo, siede ai primi ba

Sentenza d'appello per il femminicidio di Giulia Tramontano: confermato l'ergastolo per Impagnatiello, esclusa la premeditazione - I legali di Impagnatiello hanno chiesto di poter accedere a un programma di giustizia riparativa, per l'accusa non c'era nec ... Scrive vanityfair.it