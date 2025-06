Impagnatiello al via il processo di appello | verrà confermato l’ergastolo?

Dopo un tragico delitto che ha sconvolto l’Italia, il processo di appello di Alessandro Impagnatiello è iniziato a Milano, con la conferma dell’ergastolo come pena. La vicenda di Giulia Tramontano, uccisa con crudeltà e premeditazione, rivive nel dibattimento, mentre si discute se la sentenza originale venga confermata o rivista. Quale sarà l’esito di questa battaglia giudiziaria? Lo scopriremo nei prossimi sviluppi.

Alessandro Impagnatiello avrebbe ucciso Giulia Tramontano con premeditazione e con un “agguato” commesso con crudeltà. Questa è la tesi dell’accusa del caso della 29enne incinta uccisa con 37 coltellate dal suo compagno dopo aver scoperto il tradimento di quest’ultimo con un’altra donna. Oggi, il caso è tornato in Aula davanti alla Corte d’Assise di Milano . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Impagnatiello, al via il processo di appello: verrà confermato l’ergastolo?

“Impagnatiello voleva provocare l’aborto, non uccidere Giulia Tramontano”: la difesa in vista del processo d’Appello - Alla vigilia dell’udienza di appello, la difesa di Alessandro Impagnatiello mette in discussione le accuse, sostenendo che il suo intento non fosse uccidere Giulia Tramontano, ma provocare un aborto.

