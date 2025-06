Impagnatiello a processo la Procura | Confermare l’ergastolo Giulia trucidata con 37 coltellate 11 quando era ancora viva

Il processo a Impagnatiello, condannato per l’omicidio di Giulia Tramontano, riaccende il dolore e il dibattito etico sulla comunicazione mediatica. La procura si appella al tribunale per confermare l’ergastolo, sottolineando la brutalità dell’attacco e il peso della tragedia. Mentre l’aula si riempie di emozioni e riflessioni, resta aperto il nodo della giustizia e della responsabilità, in un caso che ha sconvolto l’Italia e interrogato i valori della società.

Torna oggi in aula Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per aver ucciso Giulia Tramontano con 37 coltellate lo scorso 27 maggio 2023. Un processo d’appello che si apre nel dolore ancora vivo della famiglia della giovane donna, incinta al settimo mese, e nel mezzo di un dibattito sull’etica della comunicazione mediatica. Leggi anche: Impagnatiello, ecco come vogliono evitargli l’ergastolo La posizione della Procura. «Giulia è stata uccisa con 37 coltellate, 11 delle quali mentre era ancora viva. Aspettava un bambino. Tre fendenti le sono stati inferti al volto: non letali, ma mirati a sfigurarla». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Impagnatiello a processo, la Procura: “Confermare l’ergastolo, Giulia trucidata con 37 coltellate, 11 quando era ancora viva”

In questa notizia si parla di: impagnatiello - processo - ergastolo - giulia

Impagnatiello e l'omicidio di Giulia Tramontano, il processo di Appello: «Nessuna premetidazione e crudeltà». Così la difesa tenta di cancellare l'ergastolo - L’omicidio di Giulia Tramontano e il processo di appello per Alessandro Impagnatiello sono al centro dell’attenzione, con la difesa che tenta di mettere in discussione la sentenza di ergastolo, sostenendo l’assenza di premeditazione e crudeltà.

Translate postDomani al via il Processo d’Appello per Alessandro Impagnatiello, condannato in primo grado all’ergastolo per la morte di Giulia Tramontano e il piccolo Thiago. La sua difesa chiede di rivedere le aggravanti di premeditazione e crudeltà. Il com Vai su X

Al via il processo di appello per Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo in primo grado Vai su Facebook

Omicidio Giulia Tramontano, al via processo d'appello per Impagnatiello; Giulia Tramontano, inizia il processo d'appello per Impagnatiello; Impagnatiello, oggi il processo d'appello per l'omicidio di Giulia Tramontano: dalla crudeltà alla premeditazione, come può cambiare il verdetto.

Processo Giulia Tramontano, avvocato famiglia: “Sia confermato l’ergastolo per Impagnatiello” - Davanti alla Corte d’assise d’appello di Milano il processo d’appello per l’omicidio di Giulia Tramontano. Secondo msn.com

Giulia Tramontano, inizia il processo d'appello per Alessandro Impagnatiello: la difesa contesta la crudeltà e la premeditazione - Inizia oggi il processo d’appello per Alessandro Impagnatiello, il barman condannato all’ergastolo per aver uccisa Giulia Tramontano e il bimbo che portava in grembo. Da notizie.it