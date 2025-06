Impagnatiello a Milano inizia il processo d' appello per il femminicidio Tramontano

A Milano, si apre il processo d'appello per il femminicidio di Giulia Tramontano, un caso che ha scosso l'Italia. La difesa di Alessandro Impagnatiello sostiene che l'omicidio non fosse pianificato e che l'atto non sia stato caratterizzato da crudeltà , sfidando così le conclusioni del primo grado. La sentenza definitiva si avvicina, mentre in aula si discutono le responsabilità e le sfumature di questo tragico episodio.

Il femminicidio di Giulia Tramontano non sarebbe stato "pianificato" e Alessandro Impagnatiello non avrebbe agito con "crudeltà ". È quanto sostiene l'avvocata Giulia Geradini nel ricorso in appello contro la sentenza di primo grado con cui l'ex barman è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso il 27 maggio 2023 la fidanzata 29enne incinta di sette mesi. Se in aula la Procura generale è pronta a ribadire la richiesta d'ergastolo, la difesa mira a una riduzione della condanna. E nell'atto d'appello firmato dall'avvocata Geradini l'obiettivo è far cadere le aggravanti della premeditazione e della crudeltà , oltre che ottenere dalla Corte le attenuanti per il comportamento tenuto dall'imputato subito dopo il delitto e in aula. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Impagnatiello, a Milano inizia il processo d'appello per il femminicidio Tramontano

In questa notizia si parla di: impagnatiello - appello - femminicidio - tramontano

Giulia Tramontano, la difesa di Impagnatiello in Appello: "Omicidio non premeditato" - Giulia Tramontano, vittima di un tragico delitto che ha sconvolto Milano, torna sotto i riflettori mentre il processo d'appello di Aessandro Impagnatiello si apre.

Omicidio Giulia Tramontano, la difesa di Alessandro Impagnatiello alla vigilia dell’appello contesta le aggravanti: "Non fu crudeltà , voleva solo colpire il feto". Nel ricorso depositato in vista del processo d’appello, l’avvocata Giulia Geradini sostiene che Impa Vai su Facebook

Giulia Tramontano, inizia il processo d'appello per Impagnatiello; Femminicidio Giulia Tramontano, i legali dell'ex barman: «Impagnatiello voleva interrompere la gravidanza, non uccidere Giulia; Femminicidio Tramontano, il papà di Giulia: “Vivo solo perché Impagnatiello abbia una pena adeguata”.

Femminicidio Giulia Tramontano, i legali dell'ex barman: «Impagnatiello voleva interrompere la gravidanza, non uccidere Giulia» - Al via mercoledì 25 giugno il processo d'appello nei confronti di Alessandro Impagnatiello già condannato all'ergastolo in primo grado. Scrive vanityfair.it

Omicidio di Giulia Tramontano, oggi il processo d'appello - Lo sfogo della famiglia della vittima: "Non pubblicate più le immagini di lei abbracciata al suo assassino, è violenza" ... Scrive rainews.it