Imolese, è un ’fuggi fuggi’.

Imolese 232 si prepara a rinascere, ripartendo quasi da zero in vista del prossimo campionato di serie D. La squadra è ancora un work in progress, con il solo mister Ivan Marcelo Potepan riconfermato e il resto tutto da definire. Tra incognite e speranze, il club lavora intensamente per costruire un nuovo capitolo ricco di sfide e opportunità . La strada è tutta da scrivere, ma la passione non manca.

Ripartire da zero, o quasi. E' questa la missione dell' Imolese in vista del prossimo campionato di serie D, visto che aa oggi l'unico certo di rappresentare il rossoblù nell'annata che verrà è il mister, Ivan Marcelo Potepan, erede di Gianni D'Amore e ufficializzato ormai due settimane fa abbondanti dal club. Il resto, invece, è un rebus, tutto ancora da risolvere. Diversi dei giocatori dati come già virtualmente confermati per il 2526 infatti, nei giorni scorsi, hanno ufficialmente cambiato aria. Vedi il 30enne difensore uruguagio Agustin Ale (67 presenze e 2 gol nelle ultime due stagioni), che ha scelto di sposare il progetto San Marino, oppure il classe 2005 Ballanti, firmato nello scorso fine settimana dal Medicina Fossatone, in Eccellenza, pescato dall'amato ex direttore Marco Montanari, che si è assicurato un elemento di assoluto pregio per la categoria.

