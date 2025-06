Immobile offerto un milione e mezzo più bonus Erlic all’Olympiacos Ghilardi o Diogo Leite nel taccuino di Italiano

L'Olympiacos punta a rafforzare la propria difesa e si muove in Italia, con Martin Erlic tra i nomi caldi. Dopo aver acquistato Pirola dalla Salernitana un anno fa, il club greco torna a monitorare talenti italiani, come Ghilardi del Verona, giovane e promettente. Le trattative sono intense e il mercato non si ferma: tutto pronto per un’estate di grandi cambiamenti e possibili colpi di scena nel calcio europeo.

Per Martin Erlic si è mosso l’Olympiacos: un anno fa il club greco acquistò Pirola dalla Salernitana e ora, a caccia di rinforzi in difesa, torna a guardare in Italia. Il Bologna vorrebbe circa 6 milioni, le parti si riaggiorneranno: intanto il Bologna tratta con il Verona Ghilardi (22), fresco di europeo Under 21, ritenuto con Idzes (24) del Verona profilo giusto per sostituire il croato. Ma si lavora pure non farsi trovare scoperti qualora il Napoli dovesse affondare per Beukema e Roma o Aston Villa facessero altrettanto per Lucumi, la cui clausola da 28 milioni potrĂ essere esercitata tra il primo e il 15 luglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Immobile, offerto un milione e mezzo piĂą bonus. Erlic all’Olympiacos,. Ghilardi o Diogo Leite nel taccuino di Italiano

