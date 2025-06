Immissioni in ruolo docenti 2026 52.000 cattedre libere Cosa aspettarsi per grado di scuola? Le TABELLE

Con oltre 52.000 cattedre libere per le immissioni in ruolo del 2026, il panorama scolastico si prepara a importanti novità. Secondo Gilda Benevento, al termine delle operazioni di mobilità risultano vacanti 38.260 posti per insegnamento comune e 14.396 per il sostegno, offrendo ampie opportunità di stabilizzazione. Ma cosa ci aspetta specificamente per ciascun grado di scuola? Scopriamolo insieme nelle tabelle dettagliate.

Come rileva Gilda Benevento, al termine delle operazioni di mobilità sono risultati vacanti e disponibili 52.656 posti suddivisi tra i diversi gradi scolastici: 38.260 sono relativi all'insegnamento comune e 14.396 riguardano il sostegno.

