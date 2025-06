Immatricolazioni auto in Europa le vetture 20 più vendute

Le immatricolazioni auto in Europa mostrano un panorama dinamico e in evoluzione. Dopo un lieve calo dello 0,6% nei primi cinque mesi del 2025, gli ultimi due mesi hanno registrato un rinnovato entusiasmo con vendite in aumento. Le vetture ibride continuano a conquistare spazio, confermandosi come il segmento più forte e innovativo del mercato. Un trend che promette un futuro sempre più sostenibile e interessante per gli automobilisti europei.

Da gennaio a maggio 2025 il mercato Ue è in calo dello 0,6%. Ma negli ultimi due mesi è tornato il segno positivo sulle vendite. Le ibride dominano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Immatricolazioni auto in Europa, le vetture 20 più vendute

In questa notizia si parla di: immatricolazioni - auto - europa - vetture

Auto Europa, marchi cinesi in crescita ad aprile: immatricolazioni a +79% - Ad aprile, il mercato automobilistico europeo ha visto una sorprendente ascesa dei marchi cinesi, con immatricolazioni che hanno registrato un incremento del 79%, raggiungendo le 50.

Trentino secondo in Europa per numero di auto: oltre 1.500 vetture per mille abitanti Vai su Facebook

Europa, mercato auto in leggera crescita: marzo a +2,8%; Immatricolazioni auto, le ragioni della nuova frenata in Europa; Crescono le auto elettriche in Europa.

Mercato auto Europa maggio 2025: boom elettriche, Stellantis in difficoltà mentre Tesla crolla - Le immatricolazioni auto in Europa crescono dell’1,9% a maggio 2025 grazie a plug- Scrive msn.com

La Mia Auto: tutte - Ma negli ultimi due mesi è tornato il segno positivo sulle vendite. Segnala gazzetta.it