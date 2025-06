#iltempodioshø

Il primo piano de Il Tempo del 25 giugno ci porta nel cuore dell’attualità internazionale, con la vignetta di Osho che invita alla riflessione. Al centro del confronto Nato, i nodi irrisolti del Medioriente e il fragile equilibrio in Ucraina, con Zelensky protagonista di un vertice cruciale. In un panorama geopolitico così complesso, Kiev sa di dover mantenere saldi i rapporti con l’Occidente, consapevole che il loro ruolo è determinante per il futuro della regione.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 25 giugno. Al centro del confronto della Nato sia la questione mediorientale che il conflitto in Ucraina. Non a caso nell'ultimo vertice rispunta anche il primo ministro ucraino Zelensky. Sa bene Kiev che, in questo particolare frangente, è fondamentale tenere i rapporti saldi con l'Occidente e dunque avere un ruolo centrale su quelli che sono i principali tavoli della diplomazia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - #iltempodioshø